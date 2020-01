Morte studentessa a Fisciano, il cordoglio del rettore Loia: “Una grande tragedia”

“È una perdita tragica, tutta la nostra comunità esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici, ai colleghi che in questi anni l’hanno conosciuta”. Così il rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia in merito alla tragedia avvenuta questa mattina al campus di Fisciano dove una 30enne si è tolta la vita lanciandosi dall’ultimo livello del parcheggio multipiano. La donna, iscritta alla facoltà di Medicina, ufficialmente non aveva mai effettuato domanda di rinuncia agli studi anche se da diversi anni non frequentava l’Ateneo. “È il momento forse per ricordare che i giovani vengono qui non solo per imparare cosa fare nel loro futuro, vengono qui per vivere. Ci consegnano una grandissima responsabilità, che è anche quella della vita, di accompagnarli nel loro percorso di crescita. Questa è una grandissima responsabilità che non è quindi solo di trasformare i nostri giovani in dei competenti medici, avvocati, ingegneri, matematici ma quella di accompagnarli in un percorso di vita”, ha affermato il rettore dell’Università di Salerno che ha anche illustrato due progetti a cui l’Ateneo stava lavorando da tempo. Martedì, infatti, sarebbe stata discussa in Senato accademico una proposta per l’istituzione di “tre nuove figure professionali con profilo di supporto psicologico, ben consapevoli di quanto sia fondamentale per l’Università supportare anche questo tipo di aiuto, con la stessa responsabilità, lo stesso spirito di ferma decisione proprio per raccogliere questo tipo di disagi”. È già in corso, inoltre, un procedimento amministrativo per “istituire un osservatorio sul benessere, una parola che ha un grande significato perché questa è un’Università che è una città con tutti gli aspetti positivi e con tutte quelle che sono le problematiche. Un osservatorio che vedrà tutto l’Ateneo e la sua comunità, quindi docenti, personale tecnico amministrativo, sindacati e studenti coinvolti per studiare, monitorare e dare ulteriori risposte”. Lunedì alla ripresa delle attività e in occasione delle riunioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria della 30enne.