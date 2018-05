Morigerati a Milano per la festa alle Bandiere arancioni del Touring Club

Alla scoperta dei borghi di Morigerati e Sicilì, con la festa dedicata alle Bandiere arancioni del Touring Club: sabato e domenica 19 e 20 maggio anche il Comune di Morigerati partecipa alla due giorni dedicata ai borghi più belli d’Italia che si terrà al Castello Sforzesco di Milano. Una vetrina d’eccezione in cui la per terza edizione si ritrovano i borghi d’Italia certificati dal Touring Club per le loro qualità turistico ambientali, ambasciatori delle bellezze del loro territorio. Morigerati sarà l’unico Comune della Campania presente con uno stand in cui sarà possibile conoscere il territorio: l’Oasi Wwf Grotte del Bussento, l’ospitalità diffusa di Morigerati Paese Ambiente, la ricchezza storica dei borghi e le produzioni agroalimentari tipiche. Il punto nevralgico dell’evento sarà la ‘piazza’, l’area centrale della piazza d’Armi del Castello dove si svolgeranno attività che permetteranno di vivere a pieno i Comuni. Un programma ricco tra showcooking, degustazioni, laboratori per i bambini e sullo sfondo l’area degli stand dedicati, singolarmente, ai borghi Bandiere arancioni. L’evento Exploring Bandiere arancioni si terrà nella Piazza d’Armi del Castello Sforzesco a Milano il 19 e 20 maggio dalle 10 alle 19. E’ una manifestazione aperta a tutti e gratuita. L’evento Exploring Bandiere arancioni è patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Milano.