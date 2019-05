Morgan ed Eugenio Finardi, il 28 maggio, saranno due degli ospiti musicali dell’edizione 2019 del “Potenza Folk Festival”, uno dei punti del programma che l’associazione de “I Portatori del Santo” ha organizzato per i festeggiamenti in onore di San Gerardo, Patrono del capoluogo lucano. Il cartellone degli eventi, dal 26 al 30 maggio, è stato presentato stamani, in una conferenza stampa nella sede della Camera di Commercio.