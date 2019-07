Montesano sulla Marcellana, prosegue con successo l’avventura musicale di Luciano Manzo

Dopo il debutto nello scorso mese di gennaio prosegue con successo l’avventura musicale del giovane cantante di Montesano sulla Marcellana Luciano Manzo. 35 anni, appassionato di musica fin da piccolo, il cantante e interprete ha intrapreso la sua carriera musicale nel gennaio scorso con due brani inediti, composti e arrangiati da Pino De Carlo. Il primo brano è uscito il 21 gennaio e si intitola “Nun è peccato”, mentre il secondo, uscito a distanza di pochissimi giorni, si intitola “Speciale passione”. Due testi che parlano di due storie d’amore, che Luciano Manzo ha subito sentito suoi, e per i quali ha girato anche due videoclip, nella splendida città di Napoli. Da pochi giorni sul suo canale you tube si può inoltre ascoltare un terzo singolo dal titolo “sempre con voi”, dal sapore estivo ma sempre dalle tonalità neo melodiche. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono infatti Rosario Miraggio, Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Alessio, ma anche musicisti rock come Vasco Rossi e Luciano Ligabue. Una passione innata che ha spinto Luciano Manzo ad intraprendere la carriera di cantante, nonostante gli iniziali studi e il lavoro nel settore turistico. Il giovane cantante, da oltre due mesi, sta proponendo i brani durante le serate a cui partecipa. “Fin da piccolo mi dilettavo a cantare ma con i miei amici facendo il karaoke nei locali, poi ho sentito l’esigenza di mettermi in gioco e provare nel campo della musica questa nuova esperienza – dichiara Luciano Manzo – Mi auguro che le persone ascoltino la mia musica. Sono un ragazzo semplice e le cose che faccio sono fatte col cuore. Tra i miei progetti futuri quello di continuare a cantare e magari scrivere qualche testo”.