Montesano sulla Marcellana, la consigliera Manilia entra nella Commissione politiche ambientali dell’ANCI

L’esperienza amministrativa dell’Amministrazione Comunale di Montesano Sulla Marcellana presa a modello dall’ANCI, l’associazione dei Comuni Italiani. Un riconoscimento innanzitutto per il consigliere con delega all’Istruzione del Comune di Montesano, Marzia Manilia, nominata componente della Commissione nazionale dell’Anci sulle Politiche ambientali e territorio. La Manilia potrà quindi approfondire questioni amministrative e legislative legate al settore delle politiche ambientali in un’ottica di sostenibilità e tutela, come sempre fatto dalla comunità di Montesano sulla Marcellana. Inoltre, sempre riguardo il mondo ANCI, è in cantiere la realizzazione di un “winter school” tra tutti i giovani amministratori per incentivare la formazione amministrativa e le buone pratiche.