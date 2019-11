Montecorvino Rovella (SA), al via il progetto Erasmus+ KA229

Prenderà il via domani 6 novembre, presso l’Istituto Comprensivo “R. Trifone” di Montecorvino Rovella, il progetto Erasmus+ KA229 dal titolo “Sustainable Development Goals Action!”. La giornata inaugurale vedrà la partecipazione di delegati dei sei paesi partecipanti all’iniziativa: Spagna, Francia, Romania, Bulgaria, Finlandia e Italia. Il progetto, fortemente voluto dal dirigente scolastico Mariateresa Tedesco, coinvolgerà alunni di età compresa tra gli 11 e i 13 anni appartenenti ai paesi partecipanti e verterà sull’approfondimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’Onu. Gli alunni coinvolti saranno invitati a riflettere sugli aspetti dello sviluppo sostenibile, lavorando sulle 5P (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership). Attraverso attività ludiche si cercheranno strade di sensibilizzazione su tali argomenti. In particolare, l’attività, che verrà svolta nel corso dei prossimi due anni, si baserà sulla creazione di due giochi: il primo, con un taglio tecnologico, sarà uno Scratch sui 17 punti dell’Agenda 2030; il secondo, più pratico, sarà un SDGsbox, cioè, un gioco da tavolo sui 17 obiettivi dell’Agenda. Nel corso dei due anni di progetto, inoltre, saranno previste attività molto pratiche, che vedranno la creazione di cortometraggi, pubblicità, colonne sonore e gallerie d’arte che saranno la reale proposta dei nostri studenti all’applicazione dei punti dell’Agenda. La cerimonia di apertura del progetto si terrà il giorno 6 novembre 2019 alle ore 18,30 presso l’auditorium “don Gerardo Senatore” a Montecorvino Rovella (Sa) e vedrà la partecipazione di delegati dei paesi membri del progetto, che si fermeranno nei giorni successivi presso l’I.C. “Trifone” per programmare ed organizzare l’attività da svolgere a più mani nei prossimi due anni. La cerimonia sarà caratterizzata da saranno interventi musicali della Wind Orchestra dell’istituto, che accoglierà i delegati con l’esecuzione degli Inni Nazionali dei paesi partecipanti.