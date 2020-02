Montecorvino Pugliano (SA), iniziati i lavori di manutenzione delle strade

Sono partiti questa mattina, lunedì 3 febbraio, i lavori che vedranno la riqualificazione di importanti arterie cittadine per un importo complessivo di circa 60 mila euro. Nello specifico le strade interessate da lavori sono: Via Sardegna, Via Sicilia – Tratto Via Campania – Via Calabria alla frazione di Bivio Pratole. In queste aree la ditta incaricata dal comune di Montecorvino Pugliano effettuerà il rifacimento della pavimentazione stradale con la posa in opera di nuovo asfalto. A distanza di qualche settimana, il cantiere per il rifacimento del manto stradale interesserà anche le seguenti strade comunali: Via Conca Dei Fossi, Via Etna, Via dei Girasoli, Via Gran Sasso, Via Temponi, Via Edmondo De Amicis, Via Salvo D’Acquisto. «Si tratta – ha affermato il sindaco Alessandro Chiola – di nuovi importanti interventi attesi da anni che impegna significative risorse finanziarie del Comune che, assieme agli altri lavori sulle strade previsti nei prossimi mesi, consentirà tra qualche anno, di avere una rete stradale certamente più sicura e migliore rispetto al passato. Successivamente alla chiusura del cantiere, – conclude – in queste aree, il Comune provvederà al rifacimento della segnaletica stradale così come impone il codice della strada». «Sono fortemente orgoglioso del lavoro che a pochi mesi dal nostro insediamento stiamo portando avanti nonostante le forti difficoltà economiche ereditate. Sottolinea il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Ludovico Buonomo. Gli interventi di asfaltatura interesseranno numerose strade del nostro territorio con importanti investimenti da parte dell’ente».