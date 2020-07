Montecorvino Pugliano (SA), discarica di Parapoti, De Luca: “Entro ottobre saranno completati i lavori”

Il presidente Vincenzo De Luca ha effettuato oggi un sopralluogo alla discarica di Parapoti nel comune di Montecorvino Pugliano. Sono giunti allo step conclusivo, informa una nota, “i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva cominciati nel novembre del 2019. Entro il mese di ottobre saranno completati con gli ultimi interventi. Si tratta di un’area di 160mila metri quadrati che all’inizio degli anni Novanta, nel pieno dell’emergenza rifiuti, divenne discarica pubblica per ricevere i rifiuti dall’intera Campania, e fu epicentro delle proteste a difesa dell’ambiente”. “E’ stata un’operazione storica di bonifica ambientale e di trasformazione, dopo 12 anni, di quella che era una enorme discarica in un parco verde. Abbiano investito circa 7 milioni e mezzo di euro qui a Parapoti per arrivare a questo risultato: la messa in sicurezza definitiva e il via agli interventi in superficie e al rifacimento delle strade di collegamento con quello che sarà un grande parco. A ottobre – ha detto il presidente De Luca – saranno completati i lavori”.