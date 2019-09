Montecorvino Pugliano (SA), al via i lavori per sistemare le condotte idriche

Al via qualche giorno fa, dalla frazione di Pagliarone a Montecorvino Pugliano, i lavori per l’adeguamento delle condotte idriche e fognarie nell’ambito del Por Campania Fesr 2014/2020 – Asse VI – Priorità 6b O.S. 6.3 – azione 6.3.1. Nel progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno — Comparto attuativo n. 5 — Area Irno, Picentino, Tusciano (Ambito 5) — sono stati coinvolti i comuni di: Montecorvino Pugliano, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Montecorvino Rovella, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno. Il progetto “Risanamento ambientale” della provincia di Salerno vuole migliorare la salubrità e la qualità di vita dei cittadini e a tutelare gli habitat e le specie delle aree naturali protette presenti nella zona. Il piano progettuale prevede, infatti, il risanamento dei corpi idrici superficiali interessati dai reflui non depurati o non a norma con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento degli attuali sistemi fognari e depurativi con ricadute positive sulle acque costiere. L’intervento consiste principalmente nella realizzazione di interventi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, attraverso l’adeguamento delle unità depurative esistenti; la realizzazione di nuovi impianti di depurazione; il completamento dei collettamenti e degli allacciamenti delle reti fognarie esistenti agli impianti di depurazione; il compimento delle reti fognarie esistenti e la costruzione di nuove reti fognarie. Il responsabile dell’esecuzione del progetto è la Provincia di Salerno, mentre la ditta esecutrice dei lavori è l’impresa “Ritonnaro Costruzioni srl”. L’intera infrastruttura costerà quasi 13 milioni di euro, di cui circa 2 milioni di euro saranno investiti sul territorio di Montecorvino Pugliano. Il primo cantiere è partito da Pagliarone, poi interesserà anche le frazioni di Torello e San Vito. “Finalmente parte un’opera non più procrastinabile, necessaria per l’ambiente e per la salute dei cittadini. Afferma il vicesindaco nonché assessore delegato ai Lavori Pubblici, Ludovico Buonomo. Un progetto che viene da lontano e che con il tempo ha subito variazioni e miglioramenti”. “Con l’avvio del cantiere – afferma il sindaco Alessandro Chiola – si pone fine ad un’emergenza ambientale che perdura da anni e che nel 2019 non è più accettabile. Ho seguito da vicino il susseguirsi degli eventi nelle vesti di assessore, ora sono orgoglioso dell’inizio dei lavori, soprattutto nella frazione di Torello, dove la situazione non è più sostenibile”.