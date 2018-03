Monte Cervato, domenica “ciaspolata” sulla vetta più alta della Campania

Sanza (SA) – Domenica 18 marzo “ciaspolata” sul Monte Cervato organizzata dalla Pro Loco di Sanza. Appuntamento a Ruscio di Vallevona dalle ore 9,00 dove la Pro Loco ha organizzato il punto d’accoglienza e la successiva escursione in vetta al Cervato. In tale occasione l’amministrazione comunale renderà disponibili le baite di Vallevona che saranno aperte in modo gratuito per tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata in montagna sulla neve. L’escursione sarà guidata da una guida esperta del CAI. “Una giornata all’insegna della natura, per vivere l’esperienza straordinaria della bellezza del Cervato innevato, accompagnati da un esperto del CAI che aiuterà a cogliere le sfumature e le storie dei luoghi e dei paesaggi – ha commentato il presidente della Pro Loco, Vittorio Breglia – perchè il Cervato non è e non può essere un luogo da vivere solo d’estate. Per comprenderne la bellezza e la maestosità occorre vedere con i propri occhi lo straordinario spettacolo della vetta innevata. Siamo pronti a sperimentare, da quest’anno, un circuito di fruizione della vetta che nel breve periodo, siamo certi di riuscire a mettere a sistema, offrendo al mercato del turismo campano una nuova meta da scoprire e vivere” ha aggiunto il presidnete Breglia. La stessa Pro Loco avvisa che se le condizioni meteorologiche durante la settimana dovessero peggiorare con nevicate abbondanti in quota, il punto d’accoglienza sarà anticipato alla località Colle del Pero. Per tutte le informazioni del caso e per la necessaria prenotazione all’escursione si può contattare il presidente della Pro Loco, Vittorio Breglia, al cell. 349.2460505