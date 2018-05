Monito della Commissione Europea, la crescita dell’Italia calera’ nel 2019

Gli sforzi strutturali fatti dall’Italia per il 2018 “sono pari a zero, questi sono fatti che emergono dalle nostre previsioni e possiamo anche trarne delle conclusioni in termini di sorveglianza dei conti ma non è una lezione da trarre oggi, ne parleremo nel pacchetto di primavera”: le parole del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici suonano come un duro monito che arriva dall’Europa verso il nostro Paese, nel giorno in cui la Commissione ha diffuso le stime di primavera. Moscovici non commenta l’andamento della politica italiana, ma esprime la speranza che il nostro Paese “resti al centro della zona euro e che continui a rispettare le regole concordate da tutti”. Secondo le stime della Commissione, dopo l’“accelerazione” registrata nel 2017 la nostra economia continuerà a crescere dell’1,5% nel 2018 mentre nel 2019 la crescita del Pil sarà limitata all’1,2% (nel Def è previsto +1,4%). Previsioni che pongono l’Italia all’ultimo posto tra i 28 per la crescita, la più bassa insieme a quella del Regno Unito. Il rapporto debito/pil invece calerà al 130,7% nel 2018 e al 129,7% nel 2019 (le stime del Governo sono rispettivamente 130,8% e 128%) e il deficit scenderà all’1,7% quest’anno mantenendo la stessa quota nel 2019, in un’Europa dove ora tutti i Paesi rispettano il tetto del 3% del deficit. Buone indicazioni arrivano sul fronte della disoccupazione, che grazie anche agli sgravi di tre anni per l’assunzione dei lavoratori giovani arriverà al 10,8% nel 2018 e al 10,6% nel 2019, nel contesto di un Vecchio Continente in cui la disoccupazione è ritornata ai “livelli pre-crisi”, in calo all’8,4% quest’anno (era pari al 9,1% nel 2017) e prevista al 7,9% nel 2019. Immediata giunge la replica del Tesoro, che in una nota sottolinea: “È opinione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che la contabilità definitiva del 2018, che potrà essere apprezzata soltanto nella primavera 2019, mostrerà un andamento in linea con le regole europee”.