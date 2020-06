Mondragone – Arrivato contingente di 50 militari. De Luca pronto a chiudere la città

E’ arrivato a Mondragone il contingente di 50 militari inviato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per rafforzare il presidio di vigilanza nell’area dei palazzi ex Cirio. In aggiunta al dispositivo territoriale, sono stati messi a disposizione della questura di Caserta 40 appartenenti alle forze di polizia, ai quali se ne aggiungeranno altri 30 nella giornata di domani. Tra i braccianti bulgari che vivono nei palazzoni della ex Cirio è scoppiato un focolaio di coronavirus e sono scoppiate anche le tensioni, sia dei braccianti bulgari contro la cordonatura sanitaria, sia degli altri residenti che mal sopportano i lavoratori stranieri. “Tutta la cintura attorno alle palazzine deve essere sottoposta a tamponi perché abbiamo il dovere di capire se nei bar o ristoranti vicini c’è stato qualche contagio. Quindi da oggi avremo 2 camper nei quali si faranno su base volontaria i tamponi per individuare eventuali positivi. Tra 2-3 giorni quando avremo fatto 3-400 alla fascia di popolazione intorno ai palazzi avremo il quadro definitivo. Noi ci auguriamo di rilevare non molti positivi, se dovessimo avere 100 positivi si mette in quarantena tutta la città di Mondragone”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca sul focolaio d Covid-19 scoppiato nei palazzi ex Cirio a Mondragone, Caserta. “Dovevamo fare due scelte – evidenzia il governatore – o mettere in quarantena tutta la città di Mondragone oppure fare quello che stiamo facendo ora, isolare il focolaio e spegnerlo. Non abbiamo ritenuto di mettere in quarantena tutta la città perché ci sono gli esami di stato in corso, perché ci sono le attività balneari ed economiche che ripartivano quindi stiamo facendo un altro tentativo che però presuppone il senso di responsabilità e di collaborazione di tutti i cittadini. Quindi nessun assembramento, nessuna manifestazione, altrimenti i problemi si aggravano e rischiamo di dover mettere in quarantena tutta Mondragone. Io sono abituato a parlare chiaro”. Poi De Luca fa il punto della situazione: “Abbiamo isolato facendo il tampone a tutti gli abitanti delle 5 palazzine, bulgari e non bulgari. Finora 43 positivi ed ora dobbiamo mantenere in isolamento rigoroso le 5 palazzine, cioè per 15 giorni non deve uscire e entrare nessuno”. “Questa mattina ho parlato con il ministro dell’Interno perché la notte scorsa 4-5 erano scappati ed arrivati nella piana del Sele, questo non deve accadere mai più. Allora entro questa sera ho richiesto l’esercito e dei reparti dei carabinieri e della polizia perché queste palazzine devono essere blindate, non esce nessuno. Le forniture alimentari e mediche le deve garantire la protezione civile. Nessuna polemica su diversità trattamento andranno ad italiani e non”.