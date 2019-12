Moliterno (PZ), 120 studenti hanno partecipato all’incontro con la Guardia di Finanza

Oggi, presso la sede centrale e presso il plesso di Moliterno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. Petruccelli – G. Parisi”, la Tenenza della Guardia di Finanza di Viggiano ha tenuto un incontro con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica. L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonchè dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’incontro, che si inserisce in un più ampio progetto rivolto agli studenti ha come obiettivi fondamentali: la creazione e la diffusione del concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; l’affermazione del messaggio della “convenienza” della legalità economico finanziaria e quello di stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche. Gli studenti, stimati in un numero di circa 120, frequentanti le prime due classi dell’istituto, hanno tenuto un atteggiamento partecipativo e propositivo, hanno mostrato di apprezzare molto l’esposizione delle tematiche rappresentate ed hanno chiesto di poter ripetere l’esperienza, in quanto la ritengono particolarmente utile per contribuire alla formazione ed al consolidamento del proprio senso civico.