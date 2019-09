Missione in Kosovo: il CIMIC italiano supporta i progetti scolastici

I soldati italiani del Regional Command West, nell’ambito della missione in Kosovo “Joint Enterprise”, nei giorni scorsi hanno donato materiale scolastico in favore della scuola elementare “Martin Mamaj” situata nel piccolo villaggio RAE di Suvi Lukavac nel comune di Istok. La donazione, nata dalla collaborazione tra l’unità di Cooperazione Civile e Militare (CIMIC) del RC-W e le istituzioni locali, si è realizzata grazie al contributo di una donor italiana, impegnata da anni in progetti di aiuto umanitari, e che per l’occasione ha organizzato un’importante raccolta di materiale didattico in sinergia con realtà locali. Con lei collabora ormai da anni il 24° Reggimento artiglieria terrestre “Peloritani”, che in Kosovo costituisce il cornerstone del predetto Comando Multinazionale a guida italiana. La popolazione del villaggio di Suvi Lukavac, destinataria della donazione, è definita con l’acronimo di RAE, ovvero Rom, Ashkali ed Egiziani, etnie che costituiscono il 2% della popolazione kosovara, maggiormente stanziate nel versante occidentale del Paese, proprio dove il Regional Command West è schierato. L’iniziativa rientra tra le attività sociali che contribuiscono in maniera significativa al bene della collettività, mediante il supporto dei servizi essenziali per le popolazioni che vivono in Kosovo. Istruzione, salute e infrastrutture sono infatti i pilastri fondamentali che il RC-W supporta con le sue attività di Cooperazione Civile e Militare, sviluppate in stretta collaborazione con gli enti locali, al fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo socio-economico del Paese.