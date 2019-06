Missione in Kosovo, i militari italiani hanno celebrato il 2 giugno

Lo scorso 2 giugno i militari italiani della missione in Kosovo hanno celebrato la ricorrenza del 73° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. In tale occasione, con l’approssimarsi del termine del mandato per il contingente attualmente schierato, ha avuto luogo anche la cerimonia, denominata “Medal Parade”, che ha visto i soldati del contingente che compongono il Mnbg- W (Multinational Battle Group – West), ricevere la medaglia commemorativa “Non Article 5”, concessa al personale impiegato nella condotta di operazioni di supporto alla pace. La cerimonia si è svolta presso Camp “Villaggio Italia” – Peč/Pejë, alla presenza del Comandante del Mnbg – W, Colonnello Gianfranco Di Marco, Comandante in Patria dell’8° Reggimento di artiglieria terrestre “Pasubio”,che costituisce l’ossatura principale del contingente. Per celebrare la Festa della Repubblica Italiana, il Colonnello Di Marco ha dato lettura del messaggio augurale inviato dal Ministro della Difesa, la dottoressa Elisabetta Trenta, a tutti i contingenti italiani impiegati nelle missioni all’estero ed ha pronunciato un breve discorso complimentandosi con gli uomini e le donne avuti alle dipendenze per la professionalità con cui hanno operato durante la missione in Kosovo. La consegna della medaglia Nato sancisce la fine del mandato che ha visto i soldati del Mnbg – W impiegati nella missione in Kosovo. La consegna della medaglia Nato sancisce la fine del mandato che ha visto i soldati del Mnbg – W impiegati nella missione in Kosovo, per un tour di sei mesi, nella condotta dell’operazione denominata “Joint Enterprise” che ha visto il personale del Mnbg – W condurre attività operative per il mantenuimento della pace e della sicurezza nel settore ovest del Kosovo, nonchè attività addestrative mirate ad amalgamare le varie componenti multinazionali del Mnbg – W, uniformadone gli standard operativi. Il contingente attualmente schierato si approssima ad essere avvicendato dal 24° Reggimento artiglieria terrestre “Peloritani”. Durante la cerimonia, inoltre, il Colonnello Di Marco ha conferito alcuni riconoscimenti al personale che più si è distinto durante la condotta delle operazioni. Alla cerimonia della Medal Parade, oltre personale italiano, ha partecipato anche una compagnia moldava che tra pochi giorni concluderà, a sua volta, il proprio mandato.