Minori, l’allarme del Telefono Azzurro: “Aumentano gli abusi in rete”

Ogni giorno 200.000 bambini nel mondo vanno su internet per la prima volta scoprendo un continente nuovo e pieno di opportunità, ma anche di pericolose insidie. Se le nuove tecnologie hanno migliorato la vita anche dei minori, allo stesso tempo rappresentano un vantaggio per gli sfruttatori e tutti coloro che maltrattano i bambini. Due dati su tutti emergono dal “Dossier abuso sessuale e pedofilia” curato da Telefono Azzurro: secondo una stima di Microsoft, ogni giorno vengono scaricate 720.000 immagini rappresentanti abusi sessuali sui bambini. La recente pubblicazione annuale della Internet Watch Foundation evidenzia come lo scorso anno siano stati esaminate 229.328 url, di cui 105.047 di contenuto pornografico: il 23% mostrava violenza o torture sessuali commesse su minori. “È chiaro che dobbiamo aumentare il nostro impegno nel considerare la sicurezza online dei bambini una priorità su base mondiale – ha detto Ernesto Caffo, presidente e fondatore di Telefono Azzurro, in occasione dell’evento Promoting Digital Child Dignity che si sta svolgendo presso la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali – spesso la battaglia contro questi rischi non è uniforme, gli stakeholder chiave, le forze dell’ordine, i governi, il quadro giuridico, le aziende, le università, le Ong, le scuole, i genitori e la società civile devono combinare i loro sforzi per delineare un piano collettivo di prevenzione e intervento”. Per il fondatore di Telefono Azzurro è importante anche tenere presente quali sono «le opportunità fornite dalle tecnologie digitali e dal loro possibile ruolo nel combattere questi crimini. Per esempio l’intelligenza artificiale può contribuire attivamente a rilevare, individuare e riferire i segni di un abuso o una violenza online.