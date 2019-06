Minori, Falco: “La tutela deve essere la priorità del Governo”

Gli ultimi episodi di violenza ai danni di minori, anche piccolissimi, denotano un problema dalla portata enorme. L’aggressività nei confronti di bambini, il gravissimo fenomeno del bullismo, lanciano un segnale d’allarme chiaro ed inequivocabile: c’è bisogno di intervenire concretamente per far sì che la tutela dei minori possa essere la priorità del governo centrale e delle forze dell’ordine. Garantire la sicurezza e l’incolumità dei più piccoli è un principio basilare per ogni comunità civile”. Lo ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, commentando l’episodio di questa mattina a Torre del Greco. In via Diego Colamarino, infatti, intorno alle 10, una donna – probabilmente in preda a problemi psichichi – ha aggredito un bimbo di quattro anni che passeggiava con la mamma e con il fratellino; il piccolo è stato poi soccorso dalla folla. “Dopo il gravissimo episodio di venerdì ad Avellino dove un 13enne è stato pestato a sangue nei bagni di una scuola media, oggi ci troviamo a discutere dell’ennesima aggressione. E’ opportuno – ha aggiunto Falco – intensificare tutte le attività a tutela dei minori, con ogni strumento a disposizione”. “Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania esprime sincera e convinta solidarietà alle famiglie dei bambini vittime di violenza ed è disponibile ad offrire collaborazione concreta per attivare nuove iniziative a favore dei minori”.