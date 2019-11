Un giocatore potentino, lo scorso 23 novembre, si è aggiudicato l’84/o milione di euro messo in palio da “MillionDay”, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica. Il giocatore ha indovinato la combinazione dei cinque numeri vincenti e “realizzato così il sogno – è scritto in una nota – di vincere un milione di euro ciascuno giocando solo un euro”. Dal giorno del lancio, il “MillionDay” ha distribuito vincite in tutta Italia per circa 211 milioni di euro, con 25.024 vincite da mille euro.