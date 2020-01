Migranti – Quasi 1.300 morti nel Mediterraneo nel 2019

Sono 1.283 le persone morte nel 2019 tentando la traversata del Mediterraneo verso l’Europa, “pari al 44% dei 2.299 decessi confermati nel 2018”. E’ quanto riferisce l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che dal 2014 sono “almeno 19.164 i migranti morti nel Mediterraneo”. In una nota, l’Oim ha quindi precisato che nel 2019 sono stati “110.669 i migranti e i rifugiati arrivati via mare in Europa”, contro i 116.273 registrati nel 2018. Il 2019, ha aggiunto l’Oim, è stato “il sesto anno consecutivo in cui sono stati registrati almeno 100.000 arrivi lungo le tre rotte del Mar Mediterraneo”.