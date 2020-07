Migranti positivi in Basilicata, Argentieri: “Valutiamo il trasferimento”

Potenza – Si sta studiando la possibilità di trasferire altrove i migranti bengalesi che – risultati positivi dopo il loro trasferimento dalla Sicilia in Basilicata, il 15 luglio scorso – sono in isolamento in un centro di accoglienza di Irsina (Matera). Lo ha detto ai giornalisti il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, al termine di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Intanto, i migranti – ha spiegato il prefetto – sono in un reparto “isolato” della struttura, “inaccessibile” agli altri ospiti. Argentieri ha sottolineato che “vi sono criticità” legate anche alla “non comunicabilità con l’esterno” degli ospiti del centro, sottolineando lo sforzo che le forze dell’ordine stanno facendo per tenerlo isolato. Intanto, il trasferimento dei bengalesi in Basilicata ha continuato anche oggi a tenere vive le polemiche. Il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), parlando a Rai Radio1 (Centocittà), ha spiegato che il capoluogo della Basilicata, dove sono stati trasferiti 40 bengalesi (26 dei quali risultati positivi) “è stata forse la città capoluogo di regione più virtuosa in Italia. Da tre mesi era covid free e poi, per la scelte scellerate di qualcuno, non è più così. A noi è stata annunciata la presenza, non l’arrivo, di 40 nuovi migranti di origini bengalesi nella città di Potenza. Eravamo stati rassicurati, ci era stato detto che arrivavano tutti con tampone negativo salvo poi scoprire che si trattava di un test sierologico inattendibile e inefficace visto che su 40, 26 sono risultati positivi. Sono arrivati tutti corredati dalla certificazione che attestava la negatività. E’ scandaloso. Lungi da noi evitare l’accoglienza. Questo è davvero un danno enorme. Non sappiamo quali saranno le ripercussioni. Stiamo valutando delle azioni legali da intraprendere nei confronti dei responsabili. Io – ha concluso Guarente – ho scritto una nota al Ministro Lamorgese. Siamo pronti a fare delle barriere umane per evitare che entrino persone provenienti dalle zone rosse. Mandare persone da Bangladesh dall’India o dal Brasile da paesi in grande difficoltà è da folli. Ci dispiace che il ministro Lamorgese abbia deciso di adottare questa decisione scellerata”.