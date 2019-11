Migranti – Nel 2018 più di 1.300 migranti morti lungo il tratto di mare italo-libico

Solo nel 2018 l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni ha contato più di 1.300 migranti morti lungo il tratto di mare italo-libico, per un rapporto di 1 ogni 35 rispetto a quelli che hanno tentato la traversata. L’anno precedente, in cui pure i morti e dispersi accertati erano stati più numerosi, oltre 2.800, il rapporto con chi partiva era stato più basso, pari a 1 ogni 50, anche grazie ai salvataggi effettuati dalle navi umanitarie delle Organizzazioni non governative. Lo afferma il Dossier Immigrazione 2019, prodotto da Idos in partenariato con Confronti, secondo cui a queste ultime, prima che una insistente campagna di criminalizzazione – spesso basata su accuse giuridicamente inconsistenti – ne riducesse di fatto il numero e la capacità di intervento, erano ascrivibili il 35% di tutti i salvataggi effettuati. Una percentuale scesa a meno del 10% nel 2019, per effetto della pratica dei “porti chiusi”, poi normata nel secondo decreto sicurezza, in base al quale oggi sono a rischio di confisca e di multa fino a 1 milione di euro tutte le imbarcazioni che, pur avendo a bordo persone soccorse in mare, non rispettino il divieto nazionale disbarco”. In tale contesto, prosegue il rapporto, è sorprendente constatare che i 20 casi mediatici delle navi umanitarie cui il governo precedente ha vietato l’attracco, tenendole bloccate in mare per una media di circa 10 giorni ciascuna, hanno riguardato, nel complesso, una quota di migranti minoritaria a fronte delle migliaia che nel frattempo, a dispetto della propaganda dei “porti chiusi”, sono state lasciate approdare con i cosiddetti “barchini fantasma”. Tanto più che, in 453 giorni complessivi di vita del precedente esecutivo, sono stati ben 154 quelli in cui sono state tenute ferme in mare tali navi con i migranti a bordo, ossia un terzo dell’intera durata del governo stesso. Con questa tattica recriminatoria verso l’Unione europea, l’Italia ha evitato di accogliere un numero limitato di persone, circa 2.000, le quali sono sbarcate o a Malta, per ben 10 volte, o in Spagna, in 2 occasioni”.