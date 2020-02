Migranti, lacrimogeni e proiettili di gomma sui manifestanti a Lesbo

La polizia greca ha sparato lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti che sull’isola di Lesbo si sono scagliati contro il progetto di costruzione di nuovi campi per ricollocare i migranti che si trovano nei centri sovraffollati. Decine di persone sono rimaste ferite, secondo le autorità 52 poliziotti (colpiti dal lancio di pietre) e una decina di manifestanti. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha fatto appello alla calma. Altre manifestazioni si sono svolte sulle isole di Chios e Samos. Le proteste sono scoppiate dopo che il governo ha inviato in segreto i macchinari per la costruzione delle nuove strutture sulle isole greche.