Migranti, in calo le richieste d’asilo

I nuovi dati pubblicati il 24 giugno dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) mostrano che nel 2018 le domande di asilo nell’UE sono diminuite per il terzo anno consecutivo. Il numero di richieste ricevute è tornato ai livelli precedenti alla crisi. Nel 2018 sono state registrate in totale 664.480 domande di protezione internazionale nell’UE, in Norvegia e in Svizzera. La tendenza generale di forte calo delle richieste è proseguita nel 2019, nonostante un aumento nei primi 5 mesi del 2019. “La forte diminuzione delle domande di asilo nell’UE è il risultato degli sforzi congiunti dell’UE su tutti i fronti – ha dichiarato il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos – Ora siamo in grado di gestire meglio le frontiere, abbiamo istituito partenariati efficaci con i paesi di origine e di transito e abbiamo intensificato i nostri sforzi per proteggere i migranti lungo il percorso che compiono e combattere le cause profonde della migrazione irregolare. Dobbiamo continuare a lavorare insieme nell’ottica di un approccio comune europeo”.