Migranti, De Luca: “Ci sono delinquenti che in qualche caso tolgono serenità”

Sul tema dei migranti occorre affrontare il problema guardando alle due facce della medaglia. “Se c’è una domanda di umanità e solidarietà dobbiamo rispondere a braccia aperte. Altra faccia e che in genere le forze di sinistra non hanno coraggio di rivelare è che ci sono comportamenti anomali legati a pezzi di immigrati che sono nel nostro Paese”, sottolinea il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del Forum Ansa coordinato dal direttore Luigi Contu. “Ci sono persone perbene ma anche fior di farabutti e delinquenti che in qualche caso tolgono serenità di vita. Questi vanno colpiti duramente, senza imbarazzo. Se abbiamo accattonaggio molesto, bande organizzate per furti negli appartamenti è parte della verità con cui fare conti. Sul litorale domizio ci sono bande che hanno organizzato una vera e propria mafia nigeriana”, aggiunge De Luca.