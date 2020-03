Migranti – Dalla Turchia in140 mila in marcia verso l’Europa.

Sono 138.647 i migranti che secondo la Turchia si sono diretti dalle zone interne del Paese verso la frontiera con la Grecia per cercare di entrare nell’Ue, dopo che Ankara ha annunciato che non li avrebbe più fermati. Lo riferisce il ministro dell’interno turco Suleyman Soylu, che stamani si è recato al confine. Atene ha confermato finora di aver impedito “24 mila tentativi illegali di attraversamento:” La Turchia sta dispiegando 1.000 unità di forze speciali di polizia lungo il confine con la Grecia per fermare il respingimento dei migranti nel proprio territorio, ha detto Soylu, aggiungendo che 164 migranti sono stati feriti dalle autorità greche. “Hanno ferito 164 persone. Hanno cercato di respingere 4.900 persone in Turchia”, ha detto poi il ministro ai giornalisti nella zona di confine nord-occidentale di Edirne. “Stiamo schierando 1.000 unità diforze speciali per il sistema di confine … per impedire il respingimento:” L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha invitato ad ”agire con moderazione” e ad ”adottare un atteggiamento umano” alla frontiera tra Turchia e Grecia, dove sono arrivati migliaia di profughi dopo la decisione di Ankara di aprire i confini con l’Europa. L’Oim ha quindi riconosciuto che Paesi come Grecia e Turchia sono sottoposti ”a una grande pressione dovuta ai flussi migratori e agli sfollati”, affermando che ”è necessario” raddoppiare gli sforzi per ”condividere le responsabilità in merito agli aiuti di emergenza e alle soluzioni ad ampio respiro per i migranti e i rifugiati”. Di qui l’appello alla comunità internazionale a mantenere il suo ”appoggio” alla Grecia, che ”ha subito una pressione notevole negli ultimi anni”. Per quanto riguarda la Turchia, l’Oim ha riconosciuto che ”accoglie milioni di rifugiati che da molto tempo sono in cerca di protezione a causa del conflitto in Siria”. A proposito della crisi siriana, l’Oim ha ricordato che la situazione nella provincia nordoccidentale di Idlib ha raggiunto ”livelli catastrofici” e che il numero di sfollati interni si aggira attorno al milione, il che comporta ”enormi” necessità umanitarie per la popolazione civile.