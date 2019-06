Migliora il mercato del lavoro, occupazione in lieve crescita

Nel primo trimestre 2019 si stima un aumento dell’occupazione a cui si associa il calo della disoccupazione e dell’inattività. L’input di lavoro utilizzato complessivamente dal sistema economico (espresso dalle ore lavorate di Contabilità Nazionale) registra un aumento di 0,7% su base congiunturale e di 1,5% in termini tendenziali. Gli occupati stimati dalla Rilevazione sulle forze di lavoro, pari a 23 milioni 230 mila persone al netto degli effetti stagionali, sono in aumento rispetto al trimestre precedente (+25 mila; +0,1 per cento); la crescita riguarda il Centro e soprattutto il Nord (+0,1 per cento e +0,4 per cento, rispettivamente) a fronte di un calo nel Mezzogiorno (-0,3 per cento). Lo rende noto l’Istat. Il tasso di occupazione si porta al 58,7 per cento, sintesi dell’aumento per le donne e della stabilità per gli uomini; alla crescita del Nord si contrappone la diminuzione nel Centro e nel Mezzogiorno. L’aumento congiunturale del numero di occupati è il risultato della crescita dei dipendenti permanenti e degli indipendenti a fronte di una flessione dei dipendenti a termine. Il tasso di disoccupazione, dopo la crescita dello scorso trimestre, diminuisce in termini congiunturali portandosi al 10,4%; il tasso di inattività rimane stabile al 34,3% in tre mesi.