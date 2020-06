Michele Sonnessa è il nuovo presidente dell’associazione Città dell’Olio

Passaggio di testimone al vertice delle Città dell’Olio con Michele Sonnessa che assume il ruolo di presidente, incarico ricoperto negli ultimi venti anni da Enrico Lupi. La nomina è avvenuta con il rinnovo delle cariche apicali e degli organi sociali e con l’assemblea riunita oggi a Roma. Sonnessa è vice sindaco di Rapolla (Potenza). Tra gli obiettivi del programma della nuova presidenza dell’associazione quella di rafforzare – spiega una nota- l’autonomia e il ruolo dei coordinamenti regionali a cui spetterà il compito di stabilire le linee strategiche dello sviluppo territoriale e le attività da porre in essere. Nei punti di sviluppo anche l’emersione e la valorizzazione dei luoghi e delle comunità delle 330 Città dell’Olio attraverso lo sviluppo di una strategia di marketing territoriale sul prodotto olio e un’attività di educazione rivolta ai consumatori, ai turisti e ai cittadini implementando i programmi per le scuole. Prevista un’ educazione al consumo attraverso corsi di assaggio in cooperazione con le associazioni assaggiatori e investimenti nella promozione del turismo dell’olio per far riscoprire le Città dell’Olio. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato” – ha affermato il neoeletto presidente Michele Sonnessa”. “Sento – ha aggiunto- la grande responsabilità di rappresentare una prestigiosa associazione come questa e sono infinitamente grato a chi ha creduto nel progetto di rinnovamento che vogliamo realizzare insieme. Ringrazio di cuore il presidente Lupi per il suo impegno e per il lavoro svolto assieme alla squadra del consiglio, della giunta e dell’ufficio di presidenza uscenti, organismi nei quali molti continueranno a dare il loro contributo assieme a tanti volti nuovi”.