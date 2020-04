Messa con parroco e Sindaco a Monte San Giacomo (SA). Scoppia la polemica.

Monte San Giacomo (SA) – Una bufera, anche giustificata, per un fatto increscioso che arriva da un primo cittadino che è anche presidnete delal Comunità Montana, Vallo di Diano, e che si è speso più volte nell’invitare i cittadini a restare a casa. Ieri, in diretta Facebook a Monte San Giacomo la celebrazione della Santa Messa alla presenza del primo cittadino Raffaele Accetta. La diretta, durata circa 50 minuti, mostra il prete, un assistente alla Messa e il sindaco, con la fascia di spalle. Oltre ovviamente alla presenza del cameraman. All’uscita del Santissimo con la telecamera che si gira si notano almeno altre tre persone. E qualcun altro all’uscita. Circa dieci persone che comunque si tengono a distanza di sicurezza anche se le polemiche non sono mancate. La celebrazione è stata di don Agnello. Il sindaco Accetta ha provato a difendersi. “Il parroco ha voluto me in rappresentanza di tutta la comunità per esporre il Santissimo verso il paese. C’era la maestra che suonava l’organo e due lettori dei Salmi” ha dichiarato Accetta. Ma non è bastato ai tanti cittadini di Monte San Giacomo che hanno espresso contrarietà all’iniziativa.