Mercati – Spread Btp in netto rialzo a 291 punti.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73% Euro poco mosso in avvio di contrattazioni. La moneta unica europea passa di mano a 1,1132 dollari (1,1134 ieri sera dopo la chiusura di Wall Street) ed a 121,20 yen. Quotazioni dell’oro in netto rialzo sui mercati asiatici dopo all’annuncio del presidente Usa Donald Trump sui dazi per i beni dal Messico a partire dal 10 giugno. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,4% a 1.293 dollari l’oncia. Crollano le quotazioni de petrolio dopo i già netti cali della vigilia in seguito all’annuncio del presidente Usa Donald Trump sui dazi per i beni dal Messico a partire dal 10 giugno. I contratti sul greggio Wti perdono ancora l’1,1% e scendono sotto la soglia dei 56 dollari a 55,96 dollari al barile. Il Brent cede 88 centesimi a 6,69 dollari. Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse: l’indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un calo dello 0,15%, a 2.901,53 punti, mentre quello di Shenzhen riporta un frazionale rialzo dello +0,02%, a quota 1.532,34.