Mercati – Spread Btp-Bund stabile a 140,7 punti

E’ poco mosso questa mattina lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale, che ha risentito marginalmente delle previsioni macroeconomiche e delle indicazioni di politica economica contenute nella Nota di aggiornamento al Def, segna 140,7 punti base, con un tasso di rendimento per il decennale italiano dello 0,86%. L’euro è sostanzialmente stabile questa mattina. La moneta unica, nei primi scambi, segna quota 1,0930 contro 1,0938 dollari registrato ieri dopo la chiusura di Wall Street. L’euro è poco mosso anche rispetto allo yen, a 117,84 (-0,03%). Oro in lieve calo questa mattina sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,2% a 1.476,7 dollari l’oncia, dopo il rimbalzo dello 0,5% messo a segno ieri sull’onda di dati economici deboli in arrivo dagli Stati Uniti. Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,85% a 53,62 dollari al barile. Borsa asiatiche negative alla luce dei dati deludenti sulla manifattura Usa e in un clima teso dopo il lancio di due missili dalla Corea del Nord: non a caso la peggiore è Seul che lascia sul terreno l’1,77% a seduta ancora in corso mentre Tokyo perde lo 0,49%. Alla riapertura degli scambi dopo le festività Hong Kong segna un ribasso più contenuto (-0,20%) malgrado il primo sangue versato negli scontri di piazza. Sono rimasti invece ancora chiusi gli altri listini cinesi, Shanghai e Shenzhen.