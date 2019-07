Mercati – Spread Btp Bund in calo a 230 punti

Partenza in ulteriore calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 230 punti contro i 232 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari all’1,94%. Avvio di giornata in lieve rialzo per l’euro a quota 1,1292 dollari (1,1287 ieri sera a New York). Nei confronti dello yen la moneta unica europea sale a quota 122,45. Tornano a salire le quotazioni dell’oro sulla scorta delle previsioni non rosee sulla crescita economica dopo il netto calo della vigilia grazie all’ allentamento della tensione sui dazi tra Usa e Cina. Il lingotto con consegna immediata recupera lo 0,5% a 1.388 dollari l’oncia. La minaccia di nuovi dazi imposti dagli Usa sui prodotti Ue, i dati non rosei sulla crescita mondiale pesano sulle quotazioni del petrolio che sono in calo, nonostante la decisione che starebbe prendendo l’Opec di estendere i tagli della produzione fino a marzo 2020. I contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto perdono 12 centesimi a 58,97 dollari al barile. Il Brent cede 5 centesimo a 65,01 dollari al barile.Borse piuttosto caute in Asia e Pacifico per effetto della minaccia di dazi degli Usa all’Ue contro i presunti aiuti ad Airbus, che ha seguito la tregua con la Cina raggiunta a margine del del G20 di Osaka. In modesto rialzo Tokyo (+0,11%) e Sidney (+0,08%), mentre Taiwan (-0,28%) e Seul (-0,35%) non hanno raggiunto la parità. Discorso analogo per Shanghai (-0,11%) e Mumbai (-0,36%), ancora aperte insieme a Hong Kong (+1,27%), che sale nonostante i disordini a seguito dalle proteste davanti al parlamento dell’ex-colonia britannica. In rialzo i futures sull’Europa e sugli Usa nonostante il calo delle vendite al dettaglio in Germania in maggio ed in attesa delle vendite di auto negli Stati Uniti. La tregua sui dazi sancita dal presidente Usa Donald Trump e dall’omologo cinese Xi Jinping ha favorito i titoli tecnologici, da Screen Holdings (+4,52%) a Tokyo Electron (+2,97%) e Advantest (+0,79%) sulla piazza nipponica. Acquisti sugli automobilistici Suzuki (+0,77%) e Toyota (+0,37%).