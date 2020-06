Mercati – Spread Btp-Bund apre in rialzo a 176 punti

Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 176 punti contro i 172 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari all’1,43%. Avvio stabile per le quotazioni dell’euro. La moneta unica passa di mano a 1,1294 dollari, praticamente invariata rispetto alla chiusura di ieri a Wall Street. Rispetto allo yen, l’euro viene scambiato a 122,02 in questo caso con un rialzo dello 0,36%. Pezzo dell’oro in lieve calo sui mercati in attesa della riunione della Fed. Il metallo con consegna immediata perde lo 0,2% a 1.695,96 dollari l’oncia. In calo questa mattina anche l’argento (-1,3%) e il platino (-0,4%). In leggero rialzo invece il palladio (+0,3%). Tornano a salire le quotazioni del petrolio dopo il netto calo di oltre il 3% registrato ieri. Il Wti del Texas avanza di 20 centesimi a 38,39 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord cresce dello 0,3% a 40,91 dollari.