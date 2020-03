Mercati – Spread Btp Bund apre in calo a 271 punti

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 271 punti contro i 279 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,35%. Euro in lieve rialzo all’avvio di giornata. La moneta unica segna quota 1,1013 dollari a fronte di quota 1,1003 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. La moneta unica scende invece sullo yen a 118,06. Quotazioni ancora in calo per l’oro. Il metallo con consegna immediata cede ancora l’1% a 1.512 dollari l’oncia proseguendo la discesa degli ultimi giorni. Continua la discesa dei prezzi del petrolio ulteriormente in calo sul mercato after hour di New York. Il Wti del Texas cede il 2,34% a 26,31 dollari al barile; il Brent perde l1,25% a 28,34 dollari al barile. Continua la discesa dei prezzi del petrolio ulteriormente in calo sul mercato after hour di New York. Il Wti del Texas cede il 2,34% a 26,31 dollari al barile; il Brent perde l1,25% a 28,34 dollari al barile. Nuova giornata difficile per i listini di Asia e Pacifico, ancora una volta legata agli effetti della diffusione del coronavirus. I listini orientali hanno scontato il calo delle esportazioni dalla Cina al Giappone, che in febbraio si sono dimezzate, bloccando di fatto le attività manifatturiere. Tokyo ha ceduto l’1,68%, Shanghai l’1,83% e Taiwan il 2,34%. Più pesanti Seul (-4,86%) e Sidney (-6,43%), legata al prezzo delle materie prime, che a parte l’oro e il minerale di fatto hanno segnato nuovamente il passo. Sotto pressione anche Hong Kong (-3,61%) e Mumbai (-3,94%), ancora aperte. Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street, in attesa della bilancia commerciale italiana e dell’Ue e dei dati sulle nuove costruzioni di case negli Usa.