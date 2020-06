Mercati – Spread Btp Bund apre in calo a 190 punti

Avvio di settimana in leve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 190 punti, 2 in meno di venerdì sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,47% Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di settimana con la moneta unica scambiata a 1,1143 (1,1104 venerdì alla chiusura di Wall street). Lieve calo invece in confronto dello yen con l’euro a quota 119,81. Quotazioni dell’oro aumento sui mercati asiatici con gli investitori che guardano con preoccupazione al crescere della tensione politica in Usa. Il lingotto con consegna immediata guadagna così lo 0,7% e torna sui 1.743 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di settimana dopo il recupero dei giorni scorsi con i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio che oscillano sui 35,27 dollari al barile in pratica senza variazioni rispetto alle quotazioni di venerdì (35,29). Poco mosso anche il Brent che passa di mano a 37,6 dollari al barile.