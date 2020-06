Mercati – Spread Btp Bund apre a 188 punti

Spread tra btp e bund poco mosso in avvio di giornata a 188 punti dai 189 punti della chiusura di ieri. Il tasso sul decennale del Tesoro si attesta all’1,46%. Euro in lieve calo sul dollaro con la moneta unica scambiata a 1,1128 (1,1134 dollari alla chiusura di ieri di Wall Street). Lieve rialzo invece in confronto dello yen con l’euro a quota 119,89. Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,09% a 1.736 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in lieve rialzo con i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio che oscillano sui 35,65 dollari al barile (+0,59%). Il Brent passa di mano a 38,5 dollari al barile (+0,70%).