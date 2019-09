Mercati – Spread Btp-Bund apre a 151,2 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi in apertura dei mercati è in lievissimo calo a 151,2 punti base contro i 153 della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento per il decennale italiano è dello 0,924%. L’euro è stabile questa mattina nei confronti del dollaro. La moneta unica vale nei primi scambi 1,1039 dollari (in lievissimo aumento rispetto ai 1,1038 della quotazione di ieri sera dopo la chiusura di Wall Street). La moneta unica poco dopo le 8.00 è scambiata a 118,13 yen 117,37 yen. Prezzo dell’oro in lieve calo questa mattina. Il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 1.516 dollari l’oncia, in flessione dello 0,17%. Il prezzo del petrolio è in lievissimo calo. Il greggio Wti ha perso 10 centesimi (-0,18%) fissandosi a 56,20 dollari al barile. Il Brent ha perso 9 centesimi fissandosi a 60,86 dollari al barile (-0,15%). Si chiude con il segno positivo l’ultima seduta della settimana delle principali borse di Asia e Pacifico dopo le ultime aperture sul fronte dei dazi tra Usa e Cina. Da Tokyo (+0,54%) a Seul (+0,15%), da Taiwan (+0,22%) a Sidney (+0,52%) hanno prevalso i rialzi. Invariata Shanghai, ancora aperta insieme a Hong Kong (+0,25%) e Mumbai (+0,65%). Negativi i futures sull’Europa, dopo il calo oltre le stime della produzione industriale tedesca e in attesa di una serie di dati dall’Ue, dall’occupazione al Pil, con i dati Istat italiani. Positivi i futures Usa in vista dei dati sull’occupazione. In luce gli automobilistici Honda (+3,01%), Suzuki (+2,44%) e Toyota (+0,43%), insieme al produttore di moto Yamaha (+3,17%) con il calo dello yen e sull’onda lunga di un report di JpMorgan sul settore dell’auto. Il Governo indiano, poi ha ventilato una riduzione delle tasse sulle 4 ruote per spronare un mercato piuttosto asfittico.