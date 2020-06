Mercati – Spread Btp-Bund a 181 punti in avvio.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi segna in avvio di giornata 181 punti base, con un tasso di rendimento del decennale italiano all’1,39%. Avvio in lieve rialzo per l’euro nei confronti del dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,1275 dollari (+0,14% rispetto a ieri) e a 121,02 yen (-0,11%). Quotazioni dell’oro stabili questa mattina a 1.725 dollari l’oncia. Gli investitori stanno prendendo tempo per valutare le mosse della Fed da una parte e i rischi di una possibile nuova ondata di Covid in Cina. In ribasso le altre materie prime: l’argento perde lo 0,5%, il platino lo 0,7% e il palladio lo 0,6%. E’ in calo questa mattina il prezzo del petrolio, spinto al ribasso dai timori di una nuova ondata di Coronavirus in Cina. Il Wti perde il 2,6% scendendo a 37,4 dollari dopo aver chiuso la giornata di ieri in rialzo del 3,4%. Il Brent arretra invece dell’1,9% a 40,18 dollari al barile. Le Borse asiatiche tirano il fiato all’indomani del passo avanti di Wall Street sulla scia dell’acquisto di bond aziendali annunciato dal presidente della Fed Jerome Powell, oggi atteso alla Camera dei deputati, e le aspettative su un nuovo piano di sviluppo delle infrastrutture da parte dell’amministrazione Trump a sostegno del’economia Usa ia tempi del covid. Sul fronte della pandemia destano poche preoccupazioni sui listini le nuove misure di contenimento del virus prese nella città di Pechino. Le Borse cinesi di Shanghai e Shenzhen a mercati ancora aperti oscillano sulla parità rispettivamente -0,14% e -0,1%, Hong Kong sta guadagnando lo 0,4% mentre Seul (+0,13%) non risente delle rinnovate tensioni con la Corea del Nord. La peggiore è Tokyo (-0,56%).