Mercati – Spread: Btp-Bund a 150 dopo accordo Recovery Fund

Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 150 punti base, il differenziale minimo da febbraio, dopo l’accordo Ue sul Recovery Fund con un pacchetto di incentivi da 750 miliardi. Il rendimento del decennale del Tesoro è pari all’1,06%. A Milano la seduta di Borsa apre in rialzo e con gli acquisti concentrati sulle banche. L’indice guida Ftse Mib guadagna l’1,2% a 20.868 punti e sul listino si mettono subito in evidenza Banco Bpm (+3%) e Unicredit (+2,9%). Tutti i titoli del paniere sono in rialzo. Euro stabile all’avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,144 dollari (-0,07%). In Asia 107,34 yen per un dollaro. Le quotazioni dell’oro sono in leggero rialzo a 1.819 dollari l’oncia (+0,46%) ma è l’argento oggi, tra i metalli preziosi, quello che attira maggiormente l’attenzione superando i 20 dollari l’oncia. Gli analisti continuano a scommettere sulla prospettiva rialzista dei due metalli. Prosegue il recupero delle quotazioni del petrolio su tutti i mercati. Il greggio Wti del Texas risale a 40,92 dollari al barile (+0,27%) mentre il Brent viene scambiato a 43,45 dollari al barile (+0,39%).