Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 239 punti base.

Spread poco mosso in avvio di seduta. Il differenziale tra Btp e Bund segna 239 punti base (stesso livello della chiusura di ieri) con un rendimento per il decennale italiano dell’1,93%. Euro in calo sul dollaro questa mattina. La moneta unica vale 1,0841 dollari, con una flessione dello 0,2%, ma recupera nei confronti dello yen a 116,49 (+0,36%). Prezzo in lieve calo questa mattina per l’oro. Il metallo con consegna immediata è quotato a 1.689,72 dollari l’oncia con un ribasso dello 0,4%. Ieri i mercati hanno registrato un rialzo dello 0,8%. Il prezzo del petrolio americano, che ieri è diventato negativo per la prima volta nella sua storia a causa della saturazione delle scorte e del crollo della domanda legato alla crisi del coronavirus, è rimbalzato stamattina in Asia tornando leggermente sopra lo zero. Un barile di West Texas Intermediate (Wti) per le consegne di maggio viene commercializzato all’apertura dei mercati a 0,56 dollari, contro una chiusura ieri sera a New York di -37,63 dollari. Mercati asiatici in forte tensione dopo il crollo del greggio e con gli allarmi sulla crescita economica globale con il procedere della pandemia da coronavirus. Inutile il rimbalzo di stamane del barile Wti a circa 2 dollari, crollato da inizio anno di oltre il 97%. Sotto pressione i listini orientali da Tokyo (-1,97%) a Shanghai (-1,18%), da Taiwan (-2,82%) a Seul (-0,99%) e Sidney (-2,46%), frenata anche dal calo delle altre materie prime. Ancora aperte Mumbai (-3,12%) e Hong Kong (-2,1%), in rosso i futures sull’Europa e su Wall Street.