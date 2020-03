Mercati – Lo Spread Btp/Bund stabile a 188 punti.

Spread Btp/Bund stabile a 188 punti all’avvio di giornata. Il rendimento del decennale è pari all’1,54%. Euro in lieve rialzo all’avvio della giornata. La moneta unica sale dello 0,29% a 1,0819 dollari. In Asia stabile lo yen a 111 dollari. Prezzo dell’oro in calo sui mercati. Il metallo con consegna immediata scende dell’1,22% a 1612 dollari l’oncia. Il petrolio Wti continua il recupero iniziato ieri e sale del 4%, ritrovando quota 25 dollari. Il greggio del Texas scambia ora a 24,95 dollari al barile spinto anche dal dato sulle scorte Usa, risultato in calo a fronte di attese di un surplus. Il Brent avanza del 3,2% a 28.02 dollari. Le borse asiatiche mettono a segno rialzi che non vedevano dal 2008 sulla scia del rimbalzo record segnato da Wall Street grazie all’accordo politico sul pacchetto di misure da 3 trilioni di dollari a sostegno dell’economia statunitense contro il coronavirus. Mentre il petrolio rimbalza, il dollaro si indebolisce e i futures europei sono positivi Tokyo ha fatto un balzo dell’8,04%, Seul del 5,89% e Hong Kong a seduta ancora aperta guadagna più del 3%. Bene intonati anche i listini cinesi di Shanghai (+2,17%) e Shenzhen (+2,92%). Ancora meglio ha fatto Sidney (+5,54%).