Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 182 punti base.

E’ stabile in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale segna 182 punti base dai 181 della chiusura di ieri con un rendimento per il decennale italiano dell’1,41%. Avvio senza spunti questa mattina per l’euro. La moneta unica europea passa di mano a 1,1248 dollari (+0,03% rispetto a ieri) e a 120,2 yen (+0,1%). Quotazioni dell’oro stabili questa mattina a 1.726 dollari l’oncia. Nessuna variazione di rilievo anche per l’argento mentre sono in ribasso le altre materie prime: il platino perde lo 0,8% e il palladio lo 0,9%. E’ ancora in calo questa mattina il prezzo del petrolio, spinto al ribasso dai timori di una nuova ondata di Coronavirus in Cina. Il Wti perde l’1% scendendo a 37,6 dollari. Il Brent arretra invece dello 0,5% a 40,51 dollari al barile.