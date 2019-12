Mercati – Lo Spread Btp Bund stabile a 163 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile in avvio di giornata a quota 163,3 punti, sugli stessi valori della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,27%. Avvio di giornata all’insegna della stabilità per l’euro che segna 1,1076 dollari (-0,054% rispetto a ieri) e 120,20 yen (+0,158%). Quotazioni dell’oro in lieve rialzo anche questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.481 dollari l’oncia, con un guadagno dello 0,2%. Nella giornata di ieri il prezzo è salito dell’1%. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hours di New York in attesa del meeting dell’Opec+ che a Vienna dovrà decidere su futuri tagli alla produzione: i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 31 centesimi (+0,6%) a 56,41 dollari al barile. Il Brent è a 61,17 dollari, anche in questo caso in rialzo dello 0,6% (+35 centesimi).