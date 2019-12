Mercati – Lo Spread Btp Bund stabile a 161 punti.

Apertura con poche oscillazioni per lo spread tra Btd e Bund. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si attesta stamani a 161 punti sugli stessi livelli di ieri a fine giornata. Il rendimento del Btp è all’1,38%. Euro in leggero calo sui mercati valutari questa mattina. La moneta unica viene scambiata a 1,1118 dollari, rispetto a 1,1124 dollari segnati ieri alla chiusura di Wall Street. L’euro vale inoltre 121,50 yen. Ancora un lieve progresso per le quotazioni dell’oro sui mercati asiatici: il metallo prezioso vale questa mattina 1.479 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,1% sulle quotazioni di ieri. Quotazioni del petrolio robuste sui mercati in chiusura di settimana dove i prezzi del Wti di riferimento si mantengono sopra quota 61 dollari al barile a 61,11 dollari (61,22 ieri sera a New York) dopo la crescita di ieri. Guadagna altri 5 centesimi il Brent che sale a 66,59 al barile.