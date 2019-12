Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 159,6 punti.

Apertura con poche oscillazioni per lo spread tra Btd e Bund. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si attesta stamani a 159,6 punti sugli stessi livelli di ieri a fine giornata. Il rendimento del Btp è all’1,35%. Euro in leggero aumento sui mercati valutari questa mattina. La moneta unica viene scambiata a 1,1128 dollari, rispetto a 1,1119 dollari segnati ieri alla chiusura di Wall Street. L’euro vale inoltre 121,93 yen. Quotazioni dell’oro poco mosse questa mattina con gli investitori in attesa degli sviluppi sull’impeachment del presidente Usa. Sui mercati asiatici il metallo prezioso vale questa mattina 1.477,25 dollari l’oncia, sostanzialmente in linea con le quotazioni di ieri. Quotazioni del petrolio poco mosse sui mercati dopo i rally dei giorni scorsi. Il prezzo del Wti è in leggero calo ma sfiora ancora i 61 dollari al barile a 60,9 dollari 3 centesimi in meno rispetto ai valori di ieri sera a New York. Immutate le quotazioni del Brent a 66,17 dollari al barile. Seduta debole sui listini asiatici reduci dal maggiore rally dell’anno, grazie all’accordo sui dazi annunciato venerdì ma non ancora firmato, mentre i futures americani sono piatti in attesa del voto della Camera dei deputati sull’impeachment per Donald Trump. Negativi gli indici di Tokyo (-0,29%) e Hong Kong (-0,42% a seduta ancora aperta), poco mossa Seul (+0,08%). Invariata la Borsa di Shanghai e positiva Shenzhen (+0,21%) dopo aver azzerato i cali della giornata sulla scia dell’iniezione di nuova liquidità nel sistema finanziario da parte della Banca centrale cinese.