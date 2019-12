Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 156,9 punti.

Apertura con poche oscillazioni per lo spread tra Btd e Bund. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si attesta stamani a 156,9 punti mentre il rendimento del Btp è all’1,27%. Euro in leggero ribasso sui mercati valutari questa mattina. La moneta unica viene scambiata a 1,1137 dollari, in lieve calo rispetto a 1,1147 dollari segnati ieri alla chiusura di Wall Street. L’euro vale inoltre 121,88 yen. Quotazioni dell’oro poco mosse questa mattina con gli investitori attratti dal record delle Borse. Il metallo prezioso vale questa mattina 1.477,15 dollari l’oncia, sostanzialmente in linea con le quotazioni di ieri. Il petrolio è in leggero ribasso questa mattina dopo i guadagni di ieri. Il Wti con consegna a gennaio vale stamani 60,53 dollari, in calo dello 0,7% rispetto alla chiusura di ieri a New York, quando aveva messo a segno un rialzo dell’1,2%. Quotazioni in discesa anche per il Brent, scambiato a 65,79 dollari al barile (-0,5%). Seduta debole sulle Borse asiatiche, con gli investitori che si prendono una pausa dopo la corsa dei listini verso nuovi massimi storici seguita al primo accordo parziale tra Usa e Cina sui dazi.

Tokyo ha ceduto lo 0,55%, Shanghai lo 0,18%, Seul lo 0,04% mentre Hong Kong tratta in calo dello 0,18%. In territorio negativo anche i futures sull’Europa e Wall Street mentre sono riuscite a tenere la parità le Borse di Shenzhen (+0,04%) e Sydney (+0,06%). Sul mercato valutario continua la discesa della sterlina, in calo a 1,177 sull’euro e a 1,311 sul dollaro, sui timori che la vittoria di Boris Johnson possa portare a una Brexit senza accordo.

Tra gli appuntamenti attesi oggi c’è il dato sulla fiducia delle imprese in Germania, il dato definitivo sull’inflazione nella Ue a novembre e le scorte settimanali di petrolio negli Usa. In mattinata intervento della presidente della Bce Christine Lagarde.