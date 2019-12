Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 156,2 punti.

Apertura con poche oscillazioni per lo spread tra Btd e Bund. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si attesta stamani a 156,2 punti mentre il rendimento del Btp è all’1,26%. Euro stabile sui mercati valutari questa mattina. La moneta unica viene scambiata a 1,1144 dollari, come alla chiusura di ieri a Wall Street. L’euro vale inoltre 122,10 yen. Quotazioni dell’oro poco mosse: il metallo prezioso vale questa mattina 1.475,87 dollari l’oncia, sostanzialmente in linea con le quotazioni di ieri. L’argento perde lo 0,1% a 17,0275 dollari. Il petrolio resta stabile sopra la soglia dei 60 dollari a barile. Il Wti con consegna a gennaio vale stamani 60,16 dollari, poco mosso rispetto alla chiusura di ieri a New York, mentre il Brent viene scambiato a 65,30 dollari al barile. Seduta in rialzo sulle Borse asiatiche in un clima di euforia dopo che Wall Street ha raggiunto nuovi massimi tra l’ottimismo sui colloqui commerciali tra le due maggiori economie del mondo. L’indice benchmark della regione ha guadagnato fino allo 0,7% sui massimi da giugno 2018, guidato dal rimbalzo di Corea (+1,27%) e Hong Kong (+1,02%). Bene anche Tokyo che ha guadagnato lo 0,59% e Shanghai l’1,36 per cento.