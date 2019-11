Mercati – Lo Spread Btp Bund stabile a 154 punti.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile in avvio di giornata. Il differenziale è a 154 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,22%. Euro sostanzialmente stabile sul dollaro e sullo yen nei primi scambi sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,1002 dollari (1,1007 dollari dopo la chiusura di Wall Street) e a 119,53 sullo yen. L’oro mantiene i guadagni di ieri sulle nuove incertezze nella trattativa sui dazi tra Usa e Cina. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.464,5 dollari l’oncia più o meno lo stesso livello di ieri, giornata in cui i mercati hanno registrato un rialzo dello 0,5%. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hours di New York dopo la contrazione delle scorte Usa e le indiscrezioni su possibili tagli della produzione da parte dei Paesi non Opec. I contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre guadagnano lo 0,7% portandosi a 57,53 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,6% a 62,75 dollari.