Mercati – Lo Spread Btp Bund stabile a 154 punti

Avvio di settimana stabile per lo spread tra Btp e Bund a quota 154 punti come venerdì in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’ 1,25%. Avvio di settimana in rialzo per l’euro sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,1147 contro il dollaro rispetto al valore di 1,119 di venerdì sera a New York. Sullo yen l’euro è a quota 121,93. Anche la sterlina è in rialzo sul dollaro a quota 1,3410 mentre cede lievemente sulla valuta unica europea a 0,8310 . Quotazioni dell’oro poco mosse sui mercati asiatici in attesa di sviluppi concreti sull’accordo sui dazi. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,1% e passa di mano a 1.474 dollari l’oncia. Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio dopo l’exploit dei giorni scorsi, in attesa di sviluppi concreti sull’accordo tra Usa e Cina sui dazi. I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio cedono lo 0,4% a 59,86 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,3% a 65 dollari al barile.