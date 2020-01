Mercati – Lo Spread Btp Bund stabile a 134 punti base.

Avvio di giornata stabile per lo spread tra Btp e Bund che segna 134 punti come ieri sera. Il tasso di rendimento del decennale italiano è allo 0,94%. Euro in lieve calo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta europea è scambiata a 1,1025 dollari rispetto agli 1,1042 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. L’euro vale 120,23. Quotazioni dell’oro robuste sull’onda dei timori degli investitori per i possibili effetti del coronavirus sull’economia mondiale. Il lingotto con consegna immediata dopo i rialzi di ieri cede lo 0,1% a 1.572 dollari l’oncia ma si avvia a chiudere il mese di gennaio con un rialzo del 3,6%. Quotazioni del petrolio in recupero dopo le precisazioni dell’Oms che ha specificato di non raccomandare alcuno stop ai viaggi. I contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo salgono a 53,23 dollari (+2,1%), mentre il Brent sale dell’1,5% a 59,19 dollari al barile.