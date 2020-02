Mercati – Lo Spread Btp-Bund stabile a 133 punti base

Lo spread tra Btp e Bund è stabile questa mattina. Il differenziale segna 133,4 punti base con un tasso di rendimento per il decennale italiano dello 0,93%. L’euro è stabile questa mattina sui mercati valutari, dopo essere sceso ieri sotto quota 1,08 sul dollaro. La moneta unica vale 1,0795 dollari da 1,0796 alla chiusura di ieri di Wall Street. Nessuno scossone anche nei confronti della sterlina, a 1,2993, e dello yen a 118,6. Prezzi del petrolio in recupero questa mattina. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, sale dello 0,7 per centp a 58,17 dollari al barile, mentre il Wti americano, rimasto ieri invariato, guadagna lo 0,9 per cento a 52,50 dollari. Borse orientali a due velocità, con Tokyo (+0,89%) in allungo insieme a Taiwan (+0,94%). Poco mossa Seul (+0,07%), bene Sidney (+0,43%) a differenza di Shanghai (-0,37%) e Shenzhen (-0,54%). Cauto rialzo per Hong Kong (+0,35%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,8%). Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street. In arrivo dall’Ue la produzione edile trimestrale, ma gli occhi sono puntati Oltreoceano, con la nuova tornata delle primarie democratiche a Las Vegas, le concessioni edilizie americane e la diffusione dei verbali dell’ultimo Fomc della Fed. Il calo dello yen sul dollaro ha spinto sulla piazza nipponica i titoli dei grandi esportatori, dal produttore di wafer di silicio Sumco (+4,12%) al tecnologico Advantest (+4,07%). In luce Olympus (+3,55%), Fujitsu (+2,67%), che ha vinto una licenza per il 5G. Sprint del colosso alimentare Nisshin Seifun (+4,47%) spinto dalla raccomandazione di acquisto di Nomura, che ha alzato anche il prezzo obiettivo.